Politaia.org 2020-10-13 13:39:21

Der Verlauf der Corona-Erkrankung in Deutschland ist offensichtlich deutlich milder als noch vor Monaten im Frühjahr. Die Todesfallrate ist auf weniger als 1 % gesunken. Dies erklären die Mediziner und Virologen inzwischen auch mit einer vermehrten Anzahl an Tests, womit auch mildere Verläufe auffallen und gemessen werden. Die schweren Verläufe also haben kein statistisch hohes Gewicht mehr. Zudem aber sei die “Therapie” besser geworden, heißt es unter anderen vom Robert-Koch-Institut (RKI). Das Mittel Remdesivir würde, sofern es in frühen Stadien verabreicht Hier weiterlesen...