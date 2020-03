Presseförderung durch den Staat: IVW-Zahlen alarmierend

Die Zahlen für Printmedien gehen alarmierend nach unten. Im Jahr 2009 haben Verlage insgesamt noch fast 24 Millionen Zeitungen täglich verkauft. Im Jahr 2019 erreichte die tägliche Auflage eine Anzahl von weniger als 15 Millionen. Die Umstellung auf das Digital-Geschäft jedoch ist noch nicht gelungen. Denn in den nun vorgesehenen fünf Jahren, so die Geschäftsführerin des Verlegerverabandes BDZV, Katrin Tischer, sollen die Verlage die Umstellung auf eine selbst tragende neue Form in der digitalen Welt finden. Allerdings möchte der Staat dem Hier weiterlesen...