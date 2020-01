Private Krankenversicherungen gewinnen Kunden aus der gesetzlichen Krankenversicherung

Ein Triumphzug für die private Krankenversicherungsbranche bahnt sich an. Nachdem 2018 wenige hundert Mitglieder mehr aus den „gesetzlichen KVs“ in die „privaten“ wechselten, sind 2019 12.000 Menschen mehr in die Privaten gewechselt als umgekehrt. Das meldete jetzt die „FAZ“. In Absolutzahlen: 146.000 Menschen sind von den gesetzlichen Kassen in die „privaten Kassen“ gewechselt, während 134.000 in die umgekehrte Richtung wechselten.

GKV immer noch mit weitem Abstand die größte Kasse….

In Summe allerdings sind die gesetzlichen Kassen noch deutlich vorne: 2019 sollen insgesamt 73