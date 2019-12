Queens Speech zum Brexit erneut ohne Krone

Während die Queen sonst mit Krone und Hermelin-Mantel ihre Reden im Oberhaus verlas, trat die britische Königin am Donnerstag lediglich in einem einfachen Kostüm mit Hut auf. Innerhalb von zwei Monaten hat die Queen das Parlament in London zum zweiten Mal wiedereröffnet. Bereits vor zwei Monaten trug die Queen bemerkenswerter keine Krone. Die Symbolik spricht Bände. Die Queen verlas die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson, nachdem dieser mit den Tories die Parlamentswahlen am 12.12.2019 haushoch gewonnen hatte.

