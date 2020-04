Rechtswidriges Handeln Spahns wird ins Licht gerückt

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kritisiert die Novellierung des Infektionsschutzgesetztes durch die Bundesregierung. Die am 28. März in Kraft getretene Novelle des Infektionsschutzgesetzes ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), also Herrn Spahn, vom Gesetz abweichende Verordnungen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und Schutzausrüstung sowie zur Stärkung der personellen Ressourcen im Gesundheitswesen zu erlassen. Diese Ermächtigungen, die dem BMG dadurch zugestanden werden, hält der Wissenschaftliche Dienst für „verfassungsrechtlich erheblich problematisch“.

Der Wissenschaftliche Dienst kritisiert, dass das Ministerium nun in zahlreichen Fällen mithilfe von Weiterlesen...