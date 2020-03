Regierung warnt: Zu wenig Lebensmittel?

Das Corona-Virus greift weiter um sich. Offiziell sind in Deutschland nun mehr als 50.000 Menschen infiziert. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Bis dato galt als eherne Regel, dass wir in Deutschland gut versorgt sind. Nun entdeckt die Bundesregierung, dass auch dies nicht stimmt. Ein Schwesterportal berichtete bereits darüber. So hat Julia Klöckner, zuständig als Landwirtschaftsministerin, den Bundestagsfraktionen von Union und SPD eine Brief geschrieben, in dem es um ein Hilfspaket für Landwirtschaftsbetriebe geht. Ohne das Hilfspaket könnte es eng werden. Hier weiterlesen...