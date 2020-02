Regierungsentwurf zum Gesetz gegen Hasskriminalität eine „Katastrophe“

Die Regierung plante schon vor den verheerenden Attentaten in Hanau ein „Gesetz gegen Hasskriminalität“. Das Gesetz wirkt vor diesem Hintergrund charmanter als in den Tagen zuvor, so der Eindruck. Der „netzpolitische Verein Load“ ist nach einem Zitat von „mmnews“ der Auffassung, der Regierungsentwurf wäre eine „Katastrophe“.

Einwände ignoriert

Die Regierung unter Angela Merkel würde Einwände „eines breiten Bündnisses aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft“ in weiten Teilen nicht beachtet haben. Der Kritiker steht mit seiner Meinung nicht alleine und noch nicht einmal außerhalb des Parlaments. Hier weiterlesen...