Reisewarnungen wg. Corona: “Zustände wie in …”

Die Reisewarnung der Merkel-Regierung hat nach Angaben von Rückkehrern eine heillose Stimmung etwa an deutschen Flughäfen ausgelöst. Vom Flughafen Köln-Bonn aus meldete ein Rückkehrer der Balearen-Insel Mallorca, dass “Zustände wie in …” geherrscht hätten. Das bildhafte Beispiel – ausdrücklich nicht rassistisch gemeint -, sollte die Organisation vor Ort beschreiben. Die deutschen Flughäfen – und mit hoher Sicherheit auch andere Destinationen oder Grenzübergänge – sind auf Testungen in großem Stil nicht vorbereitet. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte verordnet, wer aus einem Risikogebiet komme Weiterlesen...