“Rekord” bei “neuen Fällen in Deutschland? Oder ein Irrtum?

Wenn Sie am Donnerstagvormittag die Schlagzeilen gelesen haben, dann schleicht sich möglicherweise etwas Panik in die Wahrnehmung. Die Schlagzeilen gehörten einem “traurigen Rekord” – mit mehr als 9.000 Fällen an einem einzigen Tag. Ist Deutschland insgesamt ein neuer Hot Spot? So, wie sich die Zahlen zunächst lesen, sieht es danach aus. Tatsächlich aber stellen die Zahlen bei weitem keinen “Rekord” dar. Denn anders als dargestellt kommt es nicht auf die absolute Anzahl an “Fällen” an. Die “Fälle” selbst werden lediglich entdeckt. Hier weiterlesen...