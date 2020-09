Renommierter Journalist: Übersterblichkeit widerlegt?

Stefan Aust, renommierter Journalist für etwa die „Welt“ und den „Spiegel“, hat in einer aufwendigen Recherche die Zahlen zum Corona-Virus und zu Grippe-Fällen in Deutschland recherchieren wollen. Die Antworten, die das Gesundheitsministerium oder das RKI (Robert-Koch-Institut) gaben, sind ganz offensichtlich wenig zufriedenstellend. Der Journalist musste sich selbst auf die Suche begeben, um die Übersterblichkeit in Deutschland zu untersuchen. Der Unternehmer Eugen Block half offenbar, nachdem der selbst von den Behörden mehr oder weniger abgewiesen worden war.

Die Zahlen, die Aust schließlich aus Weiterlesen...