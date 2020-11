Richter wird als “Corona-Leugner” bezeichnet….

Die öffentliche Meinung in Deutschland sieht offenbar die sogenannten Querdenken-Demonstration in Leipzig vor fast einer Woche ausgesprochen kritisch. Dies hängt nicht nur mit der Corona-Auffassung der Teilnehmer zusammen, sondern auch mit beispielsweise fehlenden Masken, mit Abstandsverfehlungen etc. Nun steht offenbar sogar das Oberverwaltungsgericht Bautzen in der Kritik. Dies hatte die Demonstration in Leipzig “erlaubt”. So meldete sich ein Mitarbeiter des Recherchenetzwerks “Correctiv” per Twitter zu Wort und bescheinigte dem “Sächsischen Verwaltungsblatt”, dem der Richter als Redakteur angehört, dieses habe “Desinformation” verbreitet. Weiterlesen...