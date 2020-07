Rückt die Zwangsimpfung näher?

Derzeit sollen mehr als 150 Impfstoffe weltweit getestet werden. Dies ist ein formidabler Wettkampf um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Dabei sollen ungefähr gut 20 Impfstoffe bereits an Menschen getestet werden oder in Kürze getestet werden. Stets heißt es, “Freiwillige”. Nur scheint es in zahlreichen Regionen immer weniger Infektionen zu geben. Ob tatsächlich eine hinreichend große Zahl an repräsentativen Probanden sich testen lässt? Die Zweifel werden größer. Der Wettbewerb ist härter. In China beispielsweise werden die Zweifel besonders groß. Wenn aber Weiterlesen...