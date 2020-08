Rüstungskonzern verdient kräftig an Corona-Krise

An der Corona-Krise scheinen weitaus mehr Unternehmen mitzuverdienen als bekannt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, der bislang kräftig an Waffenexporten – in Abstimmung mit der Bundesregierung – verdient hat, hat offenbar einen Millionen-Deal mit Spahn-Merkel gemacht. Dabei geht es nicht um Waffenexporte, sondern um „Schutzausrüstung“ im Wert von rund 16 Millionen Euro. Da offensichtlich kaum bis keine Kriege mehr stattfinden – was wir Donald Trump und Wladimir Putin zu verdanken haben – muss der Rüstungskonzern auf andere Weise seine Millionen verdienen. Dabei hat Weiterlesen...