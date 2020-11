Scheuer und die Autobahnen – das nächste Skandälchen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer scheint vor dem nächsten Skandälchen zu stehen. Das Bundesverkehrsministerium hatte für das Jahr 2021 wohl geplant, der Bund würde den Bau, die Planung und den Betrieb der Autobahnen in Deutschland in Eigenregie übernehmen. Dies wiederum könnte alle Vorgänge effizienter und damit kostengünstiger werden lassen, so die Vorstellung. Die Länder würden entsprechend ihre Kompetenzen abgeben.

Die Autobahn GmbH des Bundes

Die „Autobahn GmbH des Bundes“ sollte genau dafür verantwortlich sein. Sie wird diesen Job nicht verrichten können, so meldete „n-tv“. Es Weiterlesen...