Schönreden hilft nicht: Corona-geprägte Weltwirtschaft bleibt langfristig(!) schwach

Peter Altmaier hatte als Wirtschaftsminister im Frühjahr seinen großen Auftritt: Er versicherte dem Volk, dass die Lockdown-Maßnahmen in Deutschland kein Problem seien. Die Regierung stünde dafür, dass kein einziger Arbeitsplatz verloren gehen müsse. Nun zeigt sich aktuell mit mehr als 4,4 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland, dass dies eher ein frommer Wunsch war – oder eine Lüge. Noch wesentlich brisanter dürfte eine Studie der „Economic Uncertainty Before and During the COVID-19 Pandemic“ sein. Die Zentralbank Großbritanniens, die „Bank of England“, meint demnach, Weiterlesen...