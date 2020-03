In Italien weiten sich die Rekorde in der Corona-Krise aus. Am Mittwoch der vergangenen Woche hat das Land erstmals mehr Todesfälle an einem Tag verzeichnen müssen, als es in China je gab. Am Donnerstag dann hat das Land insgesamt mehr Todesfälle gehabt, als dies in irgend einem anderen Land der Welt der Fall gewesen ist.

Dabei wurde nun auch bekannt, dass der Schrecken die Großstadt Mailand erfasst hat. Am Donnerstag ist die Zahl der Infizierten auf 634 Menschen hochgeschnellt. Am Tag zuvor