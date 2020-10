Schuldenlast Deutschlands gigantisch – und sie steigt…

Nun hat sich auch der Bund der Steuerzahler zum Finanzierungsdrama in Deutschland gemeldet. Olaf Scholz, Finanzminister, geht noch immer davon aus, dass sich die Verhältnisse im Jahr 2022 normalisieren werden. Dies sieht der „Bund der Steuerzahler“ offenbar anders oder zumindest kritisch. Gegenüber dem MDR sagte der Chef des Bundes, Reiner Holznagel, „Insgesamt 312 Milliarden Euro mit Länderverschuldung in einem Jahr. Das ist ein absoluter Rekord in Deutschland“. Scholz wird die Summe noch erhöhen. 2021 sollen die Verbindlichkeiten des Bundes um weitere Hier weiterlesen...