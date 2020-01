Schwarzkümmel: Auch für das neue Jahr ein wichtiges „Allheilmittel“ – sogar bei Krebserkrankungen…

Schwarzkümmelöl gilt seit längerer Zeit als kaum bekanntes Allheilmittel. So berichten zahlreiche Portale von Wirkungen beim Kampf gegen Asthma, im Kampf gegen Zahnfleischentzündungen, vor allem aber zur Stärkung des Immunsystems. Das Öl wird aus den Samen der Pflanze selbst gepresst. Es besteht aus ungesättigten Fettsäuren, wobei die heilende Wirkung insbesondere auf den zahlreichen Vitaminen und Mineralien beruht, die sich in der Pflanze finden. Aufgeführt werden unter anderem als Vitamine C, B1, B2, B5 sowie Beta-Carotin.

Mineralien, die sich aufspüren lassen, sind Zink,