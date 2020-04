Schweden: Weniger Verbote – und „Herdenimmunität“ im Mai?

In Schweden bricht die Welt zusammen, so der Eindruck aus den Medien in den vergangenen Tagen. Die Schweden hätten mit ihrer laxen Politik zum Corona-Virus ein Massensterben zu verantworten. Nun klingt alles anders. So sieht der dort am stärksten gefragte Epidemiologe Schweden davor, vielleicht schon im Mai die „Herdenimmunität“ zu erzeugen. Also jene Immunität, die dafür sorgen kann, dass hinreichend Menschen nicht mehr erkranken können.

Restaurants haben geöffnet

Dabei haben etwa die Restaurants geöffnet, sofern der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird.