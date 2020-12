Schweizer Aufsichtsbehörde für Arzneimittel verweigert Zulassung von Corona-Impfstoff

Die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, Swissmedic, hat die Zulassung des Corona-mRNA-Impfstoffes abgelehnt. In Großbritannien ist der Impfstoff von BioNTEch und Pfizer bereits zugelassen und an Menschen geimpft worden. Nur ein Tag nach den ersten Impfungen meldete die Presse schwere, allergische und anaphylaktische Reaktionen bei den Geimpften. In der EU und somit also auch in Deutschland soll der Impfstoff ab dem 29. Dezember zugelassen werden. Auch in den USA ist die Zulassung der Impfstoffe bei der US-Behörde FDA Hier weiterlesen...