„Sicherheits- und Bevölkerungsschutzgesetz“: Krieg gegen das Volk

In Frankreich wurde das sogenannte „Sicherheitsgesetz“ verabschiedet, welches die Aufdeckung von Polizeigewalt verhindert. Das war der Auslöser für Massenproteste in Paris, welche am 28. November stattfanden. Mindestens 50.000 Menschen protestierten gegen das Sicherheitsgesetz, gegen Polizeigewalt und für Pressefreiheit in der französischen Hauptstadt, bevor die Proteste am Abend in gewaltsame Krawalle und Straßenkämpfe zwischen Randalierern und Polizei ausuferten.

Das sogenannte „Sicherheitsgesetz" ermöglicht es Polizisten, praktisch straffrei auf Demonstranten einzuprügeln. Auch das Filmen von Polizisten wird mit dem Gesetz unter Strafe gestellt. Spätestens seit