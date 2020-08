Sind die Bankkonten noch sicher?

Die Wirtschaft in Deutschland ist nach den jüngsten Berichten durch die Zwangsmaßnahmen nach dem Lockdown durch die Regierungen, der mit der Ausbreitung des Corona-Virus begründet wurde, deutlich in die Knie gegangen. Darunter werden auch Banken leiden müssen, die mit Kreditausfällen rechnen. Besorgte Bankkunden fragen jetzt teils, ob ihre Bankkonten noch sicher seien in Merkels Deutschland.

Bankkonten bis zu 100.000 Euro formal gesichert

Nachrichtlich: Nach einer Meldung des „Focus“ hat der Unternehmensberater Accenture sich in einer Studie namens „How Banks Can Prepare for the Weiterlesen...