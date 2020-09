Skandal? Söder forderte 2007 „Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren“ ab 2020

In Deutschland fand jetzt der „Autogipfel“ statt. Vor allem die CSU bemüht sich darum, der Autoindustrie zu helfen. Schließlich hingen gut 800.000 Arbeitsplätze an der Industrie, die wiederum auch für einen neuen Konjunkturaufschwung in Deutschland verantwortlich zeichnen würde. Geht es nach Verkehrsminister Scheuer, müssten die „Fahrzeuge vom Hof“. Die Regierung hat durch ihre Lockdown-Maßnahmen die Krise der Automobilindustrie verschärft, die Produktion ist streckenweise einfach ausgesetzt worden. Mit der Klimapolitik könnte der Industrie fast der Garaus gemacht werden.

Grünen-Politiker Renate Künast brachte zum Weiterlesen...