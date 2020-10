Söder: Ministerpräsident von Gottes Gnaden?

Angeblich steigende Neu-Infektionen sollen der Grund für 11 Großstädte sein, beim Erreichen der „kritischen Zahl“ von 50 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner drastische „Eindämmungsmaßnahmen“ zu verhängen. Bundeskanzlerin Merkel vereinbarte mit den Oberhäuptern von 11 Großstädten am Freitag in einer Konferenzschalte härtere Maßnahmen zur Eindämmung des „Coronavirus“, denn immer mehr Städte würden zu „Hotspots“ werden. Nachdem am Samstagmorgen Köln die Überschreitung der „Warnstufe“ von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet hatte, folgte Stuttgart. Berlin, Frankfurt und Bremen sollen ebenfalls Hier weiterlesen...