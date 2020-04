Soros-Bundeskanzler will Totalüberwachung in Österreich

Seit Anbeginn seiner Kanzlerschaft in Österreich haben sich viele gefragt, wer Sebastian Kurz eigentlich ist und auf wessen Seite er steht bzw. von wem er gelenkt wird. Aufschluss darüber, wer der jüngste Bundeskanzler in der Geschichte Österreichs ist und weshalb er nach seinem Sturz wieder an die Macht kommen konnte, könnte seine Mitgliedschaft im European Council of Foreign Relations (ECFR) geben (https://www.ecfr.eu/council/members). Denn dieser „Klub“ wird von George Soros finanziert. Wie lange sich George Soros jedoch noch halten kann, ist fraglich, denn es ist Weiterlesen...