Sozialismus im Kleinen: „Verharmlosung der Klimakatastrophe“ einfach unter Strafe stellen

Aus sozialistischen Regimen kennen wir die Folgen, wenn „falsch Zeugnis“ abgelegt wird. Verunglimpfung von Führerpersönlichkeiten oder auch nur Staatssymbolen können schwerste Folgen haben. Bis hin zu Todesstrafen, wie es Nordkorea so oft praktiziert. Die Diktatur scheint auch in Westeuropa ihren Lauf zu nehmen, ganz besonders im stets korrekten Deutschland. Die Klimawächter, wie Kritiker verächtlich spotten, wetzen die Messer. So berichtet „Achgut.com“ von einem „Solarenergie-Förderverein“ mit dem Kürzel SFV, der in seinen Anfangstagen noch eine Lobbygruppe für die Unternehmen der Solarbranche gewesen Hier weiterlesen...