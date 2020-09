Spahn und Co.: Forscher kritisieren Teststrategie in Deutschland

Noch immer sind die Corona-Tests in Deutschland stark umstritten. Auch die New York Times hatte die Interpretation der Daten, die bei Tests, wie sie bei uns üblich sind, gewonnen werden, kritisiert. Nun haben sich auch Labormediziner dazu geäupert. Der ALM, der Verband “Akkreditierter Labore in der Medizin” möchte, dass dieses Land sich wieder ausschließlich auf “gezielte Coronatests” konzentriert. Die “anlasslosen” Tests, wie sie häufig vorgenommen werden, wenn kein Symptom vorliegt, würden die Kapazität der Labor übertreffen.

Zudem würden die dafür benötigten Materialen