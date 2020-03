Spahn will bis Ostern Corona-Krisenmodus verlassen

„Pharmaminister“ Jens Spahn hat angekündigt, bis Ostern einen Plan vorzulegen, wie das öffentliche Leben in Deutschland in der Corona-Krise zumindest teilweise wieder möglich werden kann. Die Frage, wie man den Krisenmodus wieder verlassen könne, werde jeden Tag wichtiger, sagte Spahn der Zeitung „Die Zeit“. Man brauche nun Vorschläge, wie vor allem Ältere und chronisch Kranke geschützt werden könnten. Wenn man diese Menschen schütze, könne man gleichzeitig an anderer Stelle wieder ein normales Leben ermöglichen, so Spahn.

Maßnahmen mindestens zwei Wochen in Kraft

Der Hier weiterlesen...