SPD-Ministerin: Gesetz gegen „Hass“ mit Schwierigkeiten

Die SPD-Ministerin für Justiz, Christine Lambrecht, möchte unbedingt ein Gesetz zur Herausgabe von Passwörter an staatliche Stellen etablieren. Die „Passwort-Herausgabepflicht“, die dem Kampf gegen Hasskriminalität gelten soll, stößt allerdings selbst in der Fraktion der SPD auf Widerstand.

SPD-Fraktion im Bundestag dagegen

So sagte Jens Zimmermann, digitalpolitischer Sprecher der Fraktion, er würde die Regelungsvorschläge hinsichtlich der Herausgabepflicht von Passwörtern kritisch sehen. Er teile die Auffassung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Der wiederum hatte davon gesprochen, hier würden „gravierende Eingriffe in Grundrechte" erfolgen. Es sei zumindest teilweise in