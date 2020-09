SPD möchte Maskenpflicht – auf Straßen und Plätzen

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sollen steigen. Tendenziell werden bei einer größeren Zahl an Tests mehr Menschen gefunden, bei denen ein Virus nachgewiesen ist. Kanzlerin Merkel warnt(e) bereits. Nun möchte die SPD offenbar “mehr bundesweit einheitliche Regeln”, also eine zentralistischere Organisation. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar, fordert einem Beitrag der “Welt” zufolge eine “Maseknpflicht in stark frequentierten öffentlichen Räumen”. Dies würde die im ÖPNV sowie auch im Einzelhandel schon “erfolgreiche Strategie stringent” fortsetzen und eine höhere Sicherheit erzeugen.

Dennoch sei daran Weiterlesen...