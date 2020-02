SPD-Politikerin Vogt: Partei muss sich auf die innere Sicherheit konzentrieren

Die Innenpolitikerin Ute Vogt von der SPD hat sich in einem Interview mit der „Welt“ dafür ausgesprochen, ihre Partei solle sich künftig wieder verstärkt auf die innere Sicherheit konzentrieren. Die SPD würde sich demnach „zu sehr auf Sozialpolitik“ konzentriert haben, so führt die Politikerin aus.

SPD: Größere Bandbreite an Themen

Vogt erklärt sich den Niedergang der Partei in den diversen Umfragen damit, dass sich die SPD auf das „Thema Sozialpolitik in all seinen Facetten konzentriert habe“. Sie hätte diese Fokussierung intern stets kritisiert. Hier weiterlesen...