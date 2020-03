SPD-Vorsitzende Esken: Hamburg als Desaster

Die Hamburg-Wahl ist für die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken ein Erfolg. Für viele Beobachter des neuen Führungsduos, Walter-Borjan und Esken, ist das Wahlergebnis indes ein Beleg dafür, dass die Parteispitze bald schon Geschichte sein kann.

SPD: „Ergebnis guter Regierungsarbeit“

In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ interpretiert Saskia Esken das Ergebnis in Hamburg, die SPD schaffte 39 % und verlor damit gut 6 % gegenüber der Wahl zuvor, auch als „Ergebnis guter Regierungsarbeit“. In Berlin, also weit weg von Hamburg, von den Hamburger Problemen Hier weiterlesen...