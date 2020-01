SPD will Steuern für Bürger nicht senken. Das sei „gefährlich“!

Seit einigen Wochen und gerade vermehrt in den letzten Tagen ereignet sich etwas auf diesem Planeten, das wir so noch nicht erlebt haben. Warum schleudern Vulkane überall auf der Welt plötzlich riesige Aschewolken meilenweit in die Luft?

An seismischer Aktivität hat es in dem erst wenige Tage alten Jahr 2020 nicht gefehlt. Erst vor ein paar Tagen wurde Puerto Rico von über 1.000 Erdbeben heimgesucht und jüngst von einem weiteren, sehr schweren Erdbeben. Doch aktuell stehen die vielen Vulkanausbrüche im Mittelpunkt der Hier weiterlesen...