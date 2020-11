Spektakulär: Regierung “beratungsresistent”

Die Regierung(en) haben gestern einen neuen Maßnahmenkatalog wg. des Corona-Virus und dessen Eindämmung beschlossen. Geht es nach dem Experten / Medizinprofessor Matthias Schrappe, zeige sich die Regierung damit “beratungsresistent”. Aktuell ist es das erklärte Ziel der Regierung, die sogenannte “Inzidenz” an Erkrankungen in einer Region in Bezug auf jeweils 100.000 Einwohner auf 50 oder weniger zu treiben. Doch ist diese Zahl, ist dieses Ziel sinnvoll?

Schrappe: Unrealistisch

Der Medizinprofessor erklärte etwa der “Bild”, die Regierung zeige sich damit als “beratungsresistent”. Tatsächlich gelinge es Weiterlesen...