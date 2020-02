Starkes Hirn: Ohne Sudoku

Durchschnittlich werden wir alle älter als sämtliche Generationen vor uns. Umso wichtiger ist es, das Hirn fit zu halten. Nicht nur, um Erkrankungen wie „Alzheimer“ vorzubeugen, sondern generell – um die Denkleistung auf Maximalniveau zu halten.

Immer mehr Informationen

Um uns herum warten zudem immer mehr Informationen. So haben die meisten von uns Smartphones mit Mail-Kontakten, WhatsApp-Kontakten, SMS und so fort. An allen möglichen Kontaktstationen informieren uns die Dienstleister, an Flughäfen, an Bahnhöfen, Stauschilder und variable Tempoanzeigen auf der Autobahn und so fort Hier weiterlesen...