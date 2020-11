Statistik-Überlegungen zur Corona-Impfung

Die US-Firma Moderna möchte am liebsten ab Dezember den Corona-Impfstoff zur Verfügung stellen. Diese Nachricht hat zwar an den Börsen für Aufsehen gesorgt, aber auch Sorgen ausgelöst – bei Kritikern, die davon ausgehen, dass lange nicht alle Nebenwirkungen auch nur annähernd erfasst worden seien. Dazu als reine Information die statistischen Rahmenbedingungen, die bei den Impstoff-Studienphasen in jüngster Zeit galten:

Die "Effektivität", der Wirkungsgrad der Test-Impfungen, wird an Kontrollgruppen und an geimpften Test-Kandidaten bemessen. Ganz konkret ist vor einiger Zeit das Duo BioNTech