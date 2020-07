Steuergeld an Regierungspresse – MERKEL-Regierung erinnert an lange vergessene Zeiten

Die Macht ist der Merkel-Regierung offenbar ausgesprochen kostbar. Nun möchte sie 220 Millionen Euro an ausgewählte Verlage ausreichen. Steuergelder, wohlgemerkt, denn das Geld taucht als Posten im Nachtragshaushalt für 2020 auf. Die mögliche – peinliche – Kritik an dieser Form des Machterhalts scheint die Regierung auszublenden. Andernfalls scheint es ihr gleich zu sein, welch peinliches Bild sie damit abgibt, so Kritiker.

SPD-Verlag kassiert wohl mit

Die Regierung möchte in den kommenden Jahren ganz konkret bis zu 220 Millionen Euro austeilen. Die Begründung: Damit Weiterlesen...