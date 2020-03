Straßburg: Über 80jährige Corona-Patienten werden….

Wer in Straßburg wohnt und älteren Semesters ist, sollte eine schwere Corona-Erkrankung möglichst vermeiden – durch die bekannten Sicherheitsvorschläge. Denn Straßburg zeigt, wohin die Reise möglicherweise auch andernorts bald führen kann. Über 80jährige werden in Krankenhäusern nicht mehr intensivmedizinisch behandelt, wenn sie an COVID-19 erkrankt sind. Dies berichtet der “Tagesspiegel” mit Verweis auf Ärzte, die den französischen Ort besucht haben.

Nicht mehr beatmen….

Die schweren Erkrankungen beziehen sich in der Regel auf die Atemfunktion. Das Virus führt in den komplizierten Fällen zur wohl Hier weiterlesen...