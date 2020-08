Stress, Angst und Anspannung durch Corona: Natürliche Heilmittel

Der Lockdown in Deutschland ist für viele Menschen noch immer nicht beendet. In Alten- und Pflegeheimen sind oder fühlen sich noch zahlreiche Bewohner isoliert. Noch immer steht der Verdacht im Raum, dass die Isolierungen dazu geführt haben, dass viele Bewohner an und unter Einsamkeit verstorben sind. Stress, Angst und Anspannung jedoch könnten sich dem aktuellen Eindruck nach noch weiter verschärfen. Schon jetzt drohen Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Söder oder auch Kanzlerin Merkel fast unverhohlen damit, es könne zu weiteren Maßnahmen kommen. Weiterlesen...