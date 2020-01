Studie: E-Mobilität soll bis zu 410.000 Jobs kosten

Nach einer Studie der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM) sollen in Deutschland bis zum Jahr 2030 wegen der Umstellung auf E-Mobilität bis zu 410.000 Arbeitsplätze entfallen. Das „Handelsblatt“ veröffentlichte die Ergebnisse dieser Studie und sorgte damit für Aufsehen.

Automobilverband widerspricht

In einer ersten Reaktion hat der Automobilverband (VDA) der Studie widersprochen. Dies seien Annahmen, die ein extremes Szenario darstellten, so der VDA-Geschäftsführer Kurz-Christian Scheel. Ein der Grundlagen der Aussagen dieser Studie ist die Annahme, die meisten der Elektro-Autos würden nicht in Deutschland Hier weiterlesen...