Studie zeigt: Corona-Sterblichkeitsrate fällt in allen Altersgruppen

Die Zahlen zur Entwicklung der Corona-Verbreitung steigen derzeit in den medialen Darstellungen wieder an. Dabei meinen Beobachter, es sei besonders wichtig, sich mit den Daten insgesamt zu befassen – und den Fokus nicht nur auf die steigende Zahl an positiv Getesteten zu legen. Daher zitieren wir nun aus der Arbeit es “CEBM” – eines Zentrums für evidenzbasierte Medizin. Die Zahlen sind bemerkenswert.

Im Zentrum der Betrachtung steht die “Sterblichkeitsrate”, abgekürzt CFR. Diese dokumentiert, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die nach Weiterlesen...