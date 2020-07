Studie zeigt: Schulschließungen in Deutschland trotz Panik-Lauterbach absolut unnötig

Die Schulschließung (en) in Deutschland müssten nach der noch im Mai vertretenen Meinung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach “mindestens ein Jahr” anhalten. Corona sei Dank, könnten sich Kinder und Jugendliche mithilfe der wg. des wirtschaftlichen Lockdowns arbeitslosen Eltern dann zu Hause selbst bilden. In einem Land, das bezogen auf die Infrastruktur und die Kompetenz in der digitalen Welt weit hinter modernen Gesellschaften hinterher hinkt. Eine Studie aus Schweden und Finnland legt nun den Verdacht nahe, dass die Schulschließungen in Deutschland unnötig waren.

