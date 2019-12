„Teilabkommen“ zwischen USA und China deutet Annäherung an

Am Freitag gaben Trump und Xi Jinping bekannt, dass die USA und China ein „Teilhandelsabkommen“ geschlossen haben. Damit ist die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet, schrieb Trump auf Twitter. Die USA haben sich zudem verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise wieder zurückzunehmen, hieß es in Peking. Teil der Einigung ist die Aussetzung einer neuen Runde von US-Zöllen auf chinesische Waren. Trump bezeichnete das „Teilhandelsabkommen“ als „Phase One Deal“ mit China, was so viel wie als Phase 1 der Handelsabkommen mit Hier weiterlesen...