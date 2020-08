Tests und Fallzahlen: Die ganze Wahrheit

RKI, Massenmedien, die Kanzlerin und sonstige Interessierte bemühen sich derzeit sehr, die Zahl der Corona-Erkrankten nach oben zu treiben – oder den Eindruck entstehen zu lassen, es ginge in diese Richtung. Zum einen geht es beim RKI in der Regel nur um die Zahl der positiv Getesteten. Zum anderen ist selbst diese Zahl offensichtlich falsch interpretiert. Sehen wir uns die Meldungen am Ende der 32. KW an – die ist abgeschlossen.

Falsche Zahlen…

Es wurden 6.909 Menschen als positiv getestet bewertet. Die Anzahl Weiterlesen...