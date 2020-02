Thüringen: Merkel-Regime lässt alle Masken fallen

Nach dem gestrigen Wahlergebnis in Thüringen war der Jubel in Thüringen groß. Viele Menschen freuten sich darüber, dass dem Sozialismus, zumindest in Thüringen, ein Ende gesetzt wurde. Hans-Georg Maaßen twitterte: „Die Mauermörderpartei, die mehrfach unbenannte SED, die 40 Jahre lang Menschen unterdrückt, eingesperrt, bespitzelt und ermordet hat, stellt in Deutschland keinen Ministerpräsidenten mehr. Das sollten alle Demokraten in unserem Land freuen“. Was in Thüringen passiert sei, sei weder ein Skandal, noch ein Tabu-Bruch, sondern schlicht Demokratie.

