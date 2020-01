Thunberg & FFF: Jetzt werden Konzerne und Promis direkt angegriffen

Die deutsche Organisatorin der „Klimabewegung“ „Fridays for Future“, Luisa Neubauer, hat den Siemens-Konzern angegriffen, weil Siemens in Australien als Zulieferer für das Kohlebergwerk Carmichael in Australien fungieren will. Nach einem Gespräch mit dem Konzern-Chef Joe Kaeser bot dieser, wohl in geistiger Umnachtung, der „Klimaaktivistin“ einen Posten im Aufsichtsrat des Konzerns an. Neubauer und die Mitglieder der „Klimabewegung“ sind der Ansicht, die australischen Buschbrände seien das Resultat des menschengemachten Klimawandels – bzw. behaupten dies aus Gründen, die wir auf Watergate.tv bereits mehrfach Hier weiterlesen...