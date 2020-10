Todesfall bei Corona-Impfstoff-Test: Was wir wissen können…

Im Zusammenhang mit den Tests für einen Corona-Impfstoff gab es unlängst unerfreuliche Nachrichten aus Brasilien. AstraZeneca, ein britisches Unternehmen, hat dort einen Todesfall im Verlauf der Studienphase III beklagen müssen. Anfangs sah es so aus, als sei dies auf “den” Impfstoff zurückzuführen, so der spontane Verdacht in sozialen Medien. Dies ist nicht unbedingt haltbar. Medien in Brasilien berichten – datenschutzrechtlich bedingt ohne Nennung von Quellen oder sonstigen Angaben – davon, es gäbe Kommentare, wonach der Patient ein Placebo erhalten habe. Mithin Hier weiterlesen...