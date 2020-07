Trump geht endgültig: WHO will jetzt selbst Untersuchung wg. Corona-Fehler einleiten…

Donald Trump hat offensichtlich bei der WHO etwas Panik ausgelöst. Die WHO möchte nun selbst einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um den eigenen Umgang mit dem Corona-Virus zu prüfen. Anlass sind die seit Monaten schwelenden Vorwürfe, die WHO habe sich von China zu lange vor Warnungen zurückhalten lassen. Zudem gibt es zahlreiche Kritiker, die der WHO vorwerfen, zu sehr oder überhaupt die Interessen der Impfindustrie zu verfolgen. Dies wiederum könne auch daran liegen, dass Bill Gates der größte Einzelspender (unter den Privaten) der Weiterlesen...