Trump und die US-Impfung: Warnung an die Demokraten

Donald Trump gilt in den USA nicht eben als Verfechter der Impfindustrie. Dennoch warnte der US-Präsident jetzt davor, die US-Demokraten könnten im Wahlkampf gegen den frühzeitigen Einsatz von Impfstoffen gegen das Corona-Virus vorgehen. Der Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin, Kamala Harris, warf Trump vor, sie verfolge eine „sorglose Anti-Impf-Rhetorik“.

3. November: Tag der Wahl

Hintergrund des Streits ist der Umstand, dass am 3. November die Wahlen in den USA stattfinden werden. Trump möchte den Impfstoff, so jedenfalls vermuten es Beobachter, noch kurz Weiterlesen...