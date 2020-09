Trump: Unterbinden nur noch die Behörden die Corona-Impfung?

Donald Trump hängt bei seiner Wiederwahl eigener Wahrnehmung nach inzwischen an den Behörden. Wichtig wäre es, dass der Impfstoff gegen das Corona-Virus rechtzeitig zur Verfügung stünde – also bis zum 3. November diesen Jahres. Trump ist nun der Auffassung, die Gesundheitsbehörden arbeiteten gegen ihn – möglicherweise verhindern sie, dass der Impfstoff schnell genug an den Markt kommt. Offenbar ist Trump der Auffassung, die USA würden bei den dortigen Firmen (auch BioNTech aus Deutschland hat dort mit Pfizer bereits die Phase III-Studie Weiterlesen...